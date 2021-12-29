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Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с "Газпромом"
Сегодня, 10:53
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Власти Молдавии намерены запросить пересмотр контракта с "Газпромом"

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Действующий документ был заключен еще в 2006 году и неоднократно продлевался.

Молдавия и "Газпром" планируют обновить контракт на поставки газа. Кишинев намерен запросить весной пересмотр данного документа, чтобы он "соответствовал нынешним реалиям". Об этом в интервью телевизионному каналу TVR-1 заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну.

По его словам, "Газпром" должен предлагать решения для преодоления газового кризиса в Молдавии.

Мы договорились, что после зимнего периода вернемся к контракту, чтобы обсудить его обновление, так как некоторые его условия устарели и не отвечают запросам рынкам.

Андрей Спыну, вице-премьер Молдавии

Он отметил, что действующий контракт, в котором описана формула формирования цены на голубое топливо, был заключен еще в 2006 году и неоднократно продлевался.

Ранее мы сообщали, что в России хотят увеличить объем потребления газа в качестве моторного топлива.

Фото: Facebook / SpinuAndreiMD

Теги: андрей спыну, газпром, молдавия, поставки газа
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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