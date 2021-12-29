В России хотят увеличить объем потребления газа в качестве моторного топлива

Достижение этой цели может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ.

В России планируется повысить объем потребления газа в качестве моторного топлива. Как следует из протокола совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко следует, для городов, которые являются участниками федерального проекта "Чистый воздух", Минэнерго скорректирует показатель совместно с регионами. Об этом пишут "Известия".

В Минэнерго заявили, что для всех субъектов актуально развитие потребления экологичного и низкого в части выбросов СО2 газомоторного топлива. Отмечается, что вместе с региональными властями будут дополнительно проработаны конкретные объемы увеличения потребления .

Достижение целевых показателей может происходить как за счет выпуска новой техники, так и благодаря переводу транспорта на газ, — сообщили в Минэнерго.

Так, в 2021 году в 12 городах, которые являются участниками проекта "Чистый воздух", объем потребления природного газа составил более 82 млн кубических метров. Об этом газете сообщил начальник департамента развития Национальной газомоторной ассоциации Александр Тавдидишвили.

Ранее мы сообщали, что в Германии предсказали срок запуска газопровода "Северный поток – 2".

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