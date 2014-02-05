Хабек заявил о снижении потребления газа в Германии

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о снижении потребления газа в стране. Об этом он рассказал журналистам перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе.
По словам Хабека, сейчас Германия находится на уровне 15% экономии без учета сезонности. Он подчеркнул, что в отопительный сезон ситуация может измениться.
Если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, то в этом тоже не будет ничего стыдного.
Роберт Хабек, министр экономики Германии
Ранее премьер Чехии заявил о рекордных запасах газа.
Видео: European Commission
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