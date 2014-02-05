Хабек заявил о снижении потребления газа в Германии

По его словам, сейчас страна находится на уровне 15% экономии без учета сезонности.

Министр экономики Германии Роберт Хабек заявил о снижении потребления газа в стране. Об этом он рассказал журналистам перед встречей министров энергетики ЕС в Брюсселе.

По словам Хабека, сейчас Германия находится на уровне 15% экономии без учета сезонности. Он подчеркнул, что в отопительный сезон ситуация может измениться.

Если Германия сможет сэкономить больше, чем 15%, то в этом тоже не будет ничего стыдного. Роберт Хабек, министр экономики Германии

Ранее премьер Чехии заявил о рекордных запасах газа.

Видео: European Commission