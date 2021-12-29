В Германии предсказали срок запуска газопровода "Северный поток – 2"

Он считает, что запустить газопровод должны в 2022 году.

Директор ассоциации компаний газовой промышленности Германии Zukunft Gas Тим Келер в беседе с РЕН ТВ заявил, что в 2022 может состояться запуск газопровода "Северный поток-2". По его словам, после этого цены на газ должны стабилизироваться.

Он подчеркнул, что "Газпром" заинтересован в высоких ценах на российский газ, потому что в таком случае снизится уровень его потребления.

По словам специалистов, из-за высоких цен на газ могут остановиться производства. По этой причине, сказал эксперт, нужно найти ситуацию, которая снизит цены до такого устойчивого уровня.

Ранее мы сообщали, что США работают с Германией и ЕС, чтобы отложить запуск "Северного потока - 2".

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