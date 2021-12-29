Нуланд: США работают с Германией и ЕС, чтобы отложить запуск "Северного потока - 2"

ФРГ уже сообщила о готовности заблокировать проект при агрессии России против Украины.

Соединенные Штаты работают с Германией и Европейским союзом, чтобы отложить запуск газопровода "Северный поток – 2". Об этом в ходе брифинга заявила заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам, Вашингтон хочет, чтобы ФРГ затормозила рассмотрение имплементации проекта. Кроме того, подчеркнули в Госдепе, Германия уже сообщила о готовности заблокировать СП-2 при агрессии России против Украины.

То, что мы делаем сейчас, так это работаем с немцами, с ЕС для того, чтобы замедлить их рассмотрение имплементации трубопровода. Правительство Германии предприняло значительные шаги к этому. Виктория Нуланд, замгоссекретаря США

В настоящее время "Северный поток – 2" проходит процедуру одобрения регулятором – Федеральным сетевым агентством Германии. 16 октября оно приостановило сертификацию Nord Stream 2 AG как независимого оператора СП-2. Регулятор заявил, что сертификация возможна только при условии проведения реорганизации в соответствии с законодательством ФРГ. Для этого компания-оператор, штаб-квартира которой расположена в Швейцарии, вынуждена учредить дочернюю компанию на территории Германии.

Ранее Нуланд заявила, что США готовы обсудить с Финляндией и Швецией членство в НАТО.

Видео: YouTube / U.S. Department of State