Власти Ленобласти ищут замену главе Госстройнадзора

Денису Горбунову предложено уйти в отставку на фоне коррупционных скандалов в его ведомстве.

Кадровые перестановки ожидаются на самом верху комитета государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области - в ближайшее время председатель ведомства Денис Горбунов может написать заявление об увольнении. С предложением уйти в отставку к главе комитета обратились вышепоставленные чиновники из администрации региона и областной прокуратуры. Сам Денис Горбунов подтвердил эту информацию изданию 47news однако уточнил, что заявление еще не писал.

Инициатива руководства региона по смене управляющей верхушки Госстройнадзора связывается с множественными коррупционными скандалами в ведомстве - чиновники комитета, в частности, за взятку выдавали разрешения на строительство - и с огромным количеством обманутых дольщиков, которых в области насчитывается около 20 тысяч человек. На место Горбунова пророчат заместителя председателя комитета по строительству Санкт-Петербурга Евгения Барановского.

На недавнем совещании о проблемах строительства в Ленобласти была озвучена задача завершения всех долгостроев региона, которых насчитывается 247 объектов.

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