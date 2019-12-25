В Ленинградской области жилье не могут получить около 20 тысяч обманутых дольщиков

Прокуратура Ленобласти вместе с застройщиками ищут варианты завершения и сдачи в эксплуатацию 247 проблемных долгостроев.

25 июня в Доме правительства Ленинградской области прошло совещание, посвященное проблеме обманутых дольщиков, недостроенных объектов жилого фонда в регионе и стимулированию застройщиков к завершению проблемных объектов. Прокурор Ленобласти Борис Марков озвучил примерные цифры, обозначающие масштаб проблемы: 247 недостроенных жилых зданий и около 20 000 обманутых дольщиков.

Прокурор отметил, что отныне его ведомство ведет наблюдение за всеми объектами долевого строительства, но это не отменяет необходимости решения прошлых проблем, которые все еще остаются трудноразрешимыми. На собрании, организованном прокуратурой, присутствовали крупные застройщики, которых путем переговоров пытались вывести на участие в завершении строительства брошенных обанкротившимися компаниями жилых домов. Для этой цели регулярно инициируются законопроекты, предоставляющие льготы такого рода застройщикам-донорам, но, очевидно, льгот пока недостаточно.

Сейчас у доноров есть возможность получать землю с определёнными преференциями и превышать этажность жилых домов в Ленобласти при условии завершения проблемных объектов. Указом губернатора Ленобласти Александра Дрозденко предел этажности был установлен на уровне 12 этажей для городских поселений и 9 - для сельских. Прокурор лично добавил от себя, что готов способствовать борьбе с излишней бюрократизацией и использованием служебного положения чиновников. Недавно сразу несколько коррупционных скандалов пролили свет на специфику получения разрешений на строительство от Госстройнадзора.

Борис Марков пообещал вести постоянный приём обманутых дольщиков и предпринимателей по всем насущным вопросам.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил создать список земельных участков для девелоперов в обновленной интегрированной региональной информационной системе "Инвестиционное развитие территории Ленинградской области".

Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области