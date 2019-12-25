  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета
Сегодня, 12:12
115
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета

0 0

Администрация региона обладает информацией о четырех погибших.

Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета. На официальном сайте правительства Кемеровской области написано о том, что в трагедии на аэродроме погибли только четыре человека. Речь идет о жесткой посадке легкомоторного борта L-410.

В Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести). Информация о девяти погибших не подтверждается.

сообщение администрации региона

Напомним, что о девяти жертвах трагедии ранее сообщил журналистам региональный ДОСААФ.

СК возбудил дело о крушении самолета в Кемеровской области.

Фото: BAZA

Теги: l-410, кемеровская область, крушение, кузбасс
Категории: Новости России, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии