Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета. На официальном сайте правительства Кемеровской области написано о том, что в трагедии на аэродроме погибли только четыре человека. Речь идет о жесткой посадке легкомоторного борта L-410.
В Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести). Информация о девяти погибших не подтверждается.
сообщение администрации региона
Напомним, что о девяти жертвах трагедии ранее сообщил журналистам региональный ДОСААФ.
СК возбудил дело о крушении самолета в Кемеровской области.
Фото: BAZA
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