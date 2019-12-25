Администрация региона обладает информацией о четырех погибших.

Власти Кузбасса опровергли информацию о девяти погибших в результате крушения самолета. На официальном сайте правительства Кемеровской области написано о том, что в трагедии на аэродроме погибли только четыре человека. Речь идет о жесткой посадке легкомоторного борта L-410.

В Кузбассе погибли четыре человека, еще 15 травмированы (четверо в тяжелом состоянии, 11 - средней степени тяжести). Информация о девяти погибших не подтверждается. сообщение администрации региона

Напомним, что о девяти жертвах трагедии ранее сообщил журналистам региональный ДОСААФ.

СК возбудил дело о крушении самолета в Кемеровской области.

Фото: BAZA