При крушении Л-410 пострадал кузбасский миллиардер Тимур Франк

Предприниматель госпитализирован.

При крушении L-410 пострадал кузбасский миллиардер Тимур Франк. Об этом рассказали представители Telegram-канала LifeShot. По данным источника в настоящее время член совета директоров "Разреза Кузнецкий Южный" госпитализирован с аэродрома "Танай".

Напомним, что воздушное средство разбилось на территории Кемеровской области. Пассажиры планировали прыгать с парашютами вместе с инструкторами. По предварительным сведениям, пилоты сообщили диспетчерам об отказе одного двигателя. Экипажу пришлось совершить жесткую посадку. В общей сложности известно о девяти погибших и 13 госпитализированных.

Расследованием трагедии займутся специалисты из Центрального аппарата Следственного комитета.В российском ДОСААФ приняли постановление о приостановке полётов L-410 до выяснения обстоятельств крушения.

Оба пилота погибли при крушении самолета L-410 в Кемеровской области.

Фото: Telegram/LifeShot