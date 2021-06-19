Число погибших в трагедии увеличилось до 9 человек.

Оба пилота погибли при крушении самолета L-410 в Кемеровской области. Об этом рассказали представители регионального отделения ДОСААФ России.В настоящее время число жертв трагедии, произошедшей на территории аэродрома Танай увеличилось до девяти человек. Эксперт уточнил, что по его сведениям, упавший легкомоторный воздушный борт находился в исправном состоянии. Он совершал четвертый вылет за день.

По моей информации, два члена экипажа и семь парашютистов погибли, то есть в общем девять человек. На борту было 17 парашютистов и два члена экипажа. источник "РИА Новостей"

В настоящее время врачи оказывают медицинскую помощь 15 пациентам, пострадавшим при крушении самолета. На борту находились спортсмены-парашютисты. По предварительной информации 11 пассажиров рейса получили легкие травмы, еще четверо находятся в тяжелом состоянии. Такие сведения предоставлены сотрудниками пресс-службы Центра медицины катастроф Кузбасса.

Число пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области увеличилось до 17 человек.

Фото: Telegram/Mash, LifeShot

Видео: Telegram / Mash, РИА Новости