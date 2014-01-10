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Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области

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Также известно о нескольких пострадавших.

Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области. Об этом рассказали представители Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.На данный момент известно, что на борту находились спортсмены-парашютисты. В ходе падения воздушного средства травмированы еще восемь человек. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены.

источник ТАСС

Сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы Промышленного район рассказали, что в результате крушения самолета жертвами стали четыре пассажира, а пострадавшими считаются 17 человек.

Напомним, что аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса. Он находится около границы Новосибирской областью. На объекте функционирует местный парашютный центр, на котором производится подготовка спортсменов и любителей парашютного спорта.

Появилось видео падения фуникулера в Италии.

Фото: Telegram/Mash

Видео: Telegram / Life Shot

Теги: авиакатастрофа, кемеровская область, крушение, кузбасс, парашютисты, танай
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

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