Также известно о нескольких пострадавших.

Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области. Об этом рассказали представители Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.На данный момент известно, что на борту находились спортсмены-парашютисты. В ходе падения воздушного средства травмированы еще восемь человек. Из них четверо находятся в тяжелом состоянии, остальные - в состоянии средней степени тяжести.

Самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, завалился на левый борт. [На борту] 17 человек было парашютистов. Четверо погибших, восемь ранены. источник ТАСС

Сотрудники Единой дежурной диспетчерской службы Промышленного район рассказали, что в результате крушения самолета жертвами стали четыре пассажира, а пострадавшими считаются 17 человек.

Напомним, что аэродром Танай расположен в Промышленновском районе Кузбасса. Он находится около границы Новосибирской областью. На объекте функционирует местный парашютный центр, на котором производится подготовка спортсменов и любителей парашютного спорта.

Появилось видео падения фуникулера в Италии.

Фото: Telegram/Mash

Видео: Telegram / Life Shot