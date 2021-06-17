Трагедия унесла жизни 14 человек.

Появилось видео падения фуникулера в Италии. Ролик выложил местный телеканал Tg3. На кадрах запечатлен момент с трагедией, в которой погибли 14 человек. Кабина с пассажирами практически добралась до платформы (оставалось около 200-300 метров), но неожиданно остановилась. После этого она стала двигаться в обратном направлении. Когда кабина наехала на одну из опор, трос оборвался вместе с другими креплениями.

Напомним, что крушение подъемника произошло 23 мая при движении от озера Лаго-Маджоре на Моттароне. Кабина с людьми упала с высоты в 20 метров. Жертвами стали 14 человек, включая двух несовершеннолетних детей. Выжить смог только пятилетний малыш. Сейчас он госпитализирован в тяжелом состоянии.

Итальянские власти возбудили уголовное дело по факту произошедшего. Арестованы трое подозреваемых: владелец эксплуатирующей канатную дорогу компании Луиджи Нерини, а также два руководящих представителя компании.

Видео: Youtube/Tg3web