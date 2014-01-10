Жертвами трагедии стали семь человек.

Число пострадавших при крушении самолета в Кемеровской области увеличилось до 17 человек. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе экстренного регионального ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что упал воздушный борт L-410 с парашютистами. Инцидент зафиксирован на территории аэродрома Танай. Также известно о семи погибших.

По последним данным, в результате падения самолета количество пострадавших выросло до 17 человек, семеро погибли. пресс-служба экстренного ведомства

Напомним, что самолет L-410 взлетел с аэродрома Танай, после чего завалился на левый борт. Затем воздушное судно врезалось в лесной массив. Местная прокуратура рассказала о том, что экипаж успел сообщить об отказе одного из двигателей. В ГУ МЧС подтвердили информацию о жесткой посадке легкомоторного самолета в Журавлево. Сейчас на месте работают спасатели, другие экстренные ведомства и следователи.

Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области.

Фото: Telegram/Mash

Видео: Telegram / Life Shot