СК возбудил дело о крушении самолета в Кемеровской области

Делом занимаются представители Центрального аппарата СК РФ.

Следственный комитет России возбудил дело о крушении самолета в Кемеровской области. Об этом сообщили представители надзорного ведомства. По факту трагедии, унесшей жизни девяти человек, ведется расследование из-за нарушения правил безопасности и эксплуатации воздушного транспорта.

На данный момент известно, что самолет начал падать во время взлета. Долгое время борта не мог набрать необходимую высоту и скорость. Легкомоторный самолет поднялся в небо на 100 метров, после чего снова стал снижаться. В результате экипажу пришлось совершить жесткую посадку, а судно задело крылом землю. После этого борт перевернулся. Жертвами стали пассажиры и пилоты, которые находились в передней части салона. Те, кто располагался в хвосте самолета получили более легкие травмы.

В настоящее время предполагается, что причиной трагедии стал отказ двигателя. Об этом пилоты успели сообщить диспетчеру до момента столкновения с землей. Известно, что L-410 регулярно проверялся и обслуживался техническими специалистами. В последний раз документы о летном сертификате борту выдавался около 1,5-2 месяцев назад.

При крушении Л-410 пострадал кузбасский миллиардер Тимур Франк.

Фото: BAZA