Власти Кемерова объявили режим "черного неба"

Региональным предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

В Кемерове объявили режим "черного неба". Об этом журналистам рассказали чиновники из местного департамента природных ресурсов и экологии. В регионе фиксируются неблагоприятные метеорологические погодные условия первой степени опасности. В связи с этим предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу. В ином случае это скажется на накоплении загрязняющих веществ в воздухе.

Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 15 часов 17.11.2020 до 18 часов 18.11.2020 заявление администрации

В Кемерове загорелась строящаяся ледовая арена.

Фото: Piter.tv