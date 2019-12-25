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Власти Кемерова объявили режим "черного неба"
Сегодня, 12:26
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lesjasap

Власти Кемерова объявили режим "черного неба"

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Региональным предприятиям рекомендовали сократить выбросы в атмосферу.

В Кемерове объявили режим "черного неба". Об этом журналистам рассказали чиновники из местного департамента природных ресурсов и экологии. В регионе фиксируются неблагоприятные метеорологические погодные условия первой степени опасности. В связи с этим предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу. В ином случае это скажется на накоплении загрязняющих веществ в воздухе.

Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 15 часов 17.11.2020 до 18 часов 18.11.2020

заявление администрации

В Кемерове загорелась строящаяся ледовая арена.

Фото: Piter.tv

Теги: кемерово, регионы, черное небо
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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