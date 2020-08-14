В Кемерове загорелась строящаяся ледовая арена

В Кемерово произошел пожар на стройке ледовой арены.
В социальной сети ВКонтакте в одном из пабликов Кемерово сообщили о пожаре в строящемся ледовом дворце "Кузбасс". Клубы черного дыма поднимались высоко в небо и были видны из разных районов города.
ТАСС сообщает, что на момент написания новости пожарным удалось локализовать огонь. В тушении пожара принимают участие 10 единиц спецтехники.
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Видео: ВК, Инцидент Кемерово
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