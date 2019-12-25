Мамы малыша дома не было.

В Волгограде на пожаре погиб 4-летний мальчик.

Региональные следственные органы СКР по Волгоградской области сообщили, что проводят проверку по факту гибели 4-летнего мальчика на пожаре в частном доме в Красноармейском районе Волгограда. Как удалось установить, пожар начался в 22 часа вечера. 61-летняя хозяйка дома почувствовала задымление и выбежала на улицу. Увидев, что горит пристройка, она вынесла 4-летнего мальчика, но было уже поздно. Малыш отравился продуктами горения.

Мамы мальчика в момент пожара дома не было. Незадолго до трагедии, она попросила женщину присмотреть за спящим малышом и ушла. Уточняется, что малыш с мамой арендовали помещение.

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