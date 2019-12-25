В Саратовской области а пожаре погибли 3 человека

В Саратовской области в пожаре погибли 3 человека.
Пожар произошел в 21:30 в СНТ "Сельский строитель" с. Ивановка в Балаковском районе Саратовской области. Кирпичный дачный домик выгорел полностью. После тушения пожара при разборе завалов в доме обнаружены тела 3 человек. Возраст и пол погибших не уточняется.
Следственные органы проверяют все причины и обстоятельства пожара и гибели людей.
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Фото:pixabay
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