В Саратовской области а пожаре погибли 3 человека

Пожарные при разборе завалов нашли обгоревшие тела 3 дачников.

В Саратовской области в пожаре погибли 3 человека.

Пожар произошел в 21:30 в СНТ "Сельский строитель" с. Ивановка в Балаковском районе Саратовской области. Кирпичный дачный домик выгорел полностью. После тушения пожара при разборе завалов в доме обнаружены тела 3 человек. Возраст и пол погибших не уточняется.

Следственные органы проверяют все причины и обстоятельства пожара и гибели людей.

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