В Ивановской области тракторист порвал газопровод и устроил пожар

Из-за тракториста около 90 тысяч человек остались без газа.

В Ивановской области тракторист оставил 90 тысяч человек без газа.

ЧП произошло накануне вечером, 13 августа, в селе Малое Кунестино тракторист повредил газопровод. Произошла разгерметизация с последующим возгоранием. Из-за аварии на газопроводе без газоснабжения остались 90 тысяч человек в двух районах области.

Сегодня к утру газоснабжение было восстановлено, сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

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