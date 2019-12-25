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В Ивановской области тракторист порвал газопровод и устроил пожар
Сегодня, 8:44
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В Ивановской области тракторист порвал газопровод и устроил пожар

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Из-за тракториста около 90 тысяч человек остались без газа.

В Ивановской области тракторист оставил 90 тысяч человек без газа.

ЧП произошло накануне вечером, 13 августа, в селе Малое Кунестино тракторист повредил газопровод. Произошла разгерметизация с последующим возгоранием. Из-за аварии на газопроводе без газоснабжения остались 90 тысяч человек в двух районах области.

Сегодня к утру газоснабжение было восстановлено, сообщили в пресс-службе "Газпром трансгаз Нижний Новгород".

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Фото:pixabay

Теги: ивановские новости, новости иваново, порвал газопровод
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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