В Нижнем Новгороде в частном доме производили поддельную водку

При обыске обнаружено более 10 тысяч бутылок "паленой" водки различных наименований.

В поселке Нагулино Нижнего Новгорода обнаружено подпольное производство водки.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщает, что 10 и 11 августа представителями Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу совместно с сотрудниками отдела ОЭБиПК УМВД России по г. Нижнему Новгороду проведены контрольные мероприятия на территории города.

В ходе проверок в частном доме поселка Нагулино было обнаружено подпольное производство нелицензированной водки.

В ходе досмотра было изъято около 10 000 бутылок водки различных наименований, а также оборудование и все составляющие для производства алкоголя. В настоящий момент вся алкогольная продукция изъята.

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Фото: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка