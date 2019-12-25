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На Крымском мосту пресекли незаконную перевозку 19 тысяч литров алкоголя
Сегодня, 16:00
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MShaffter

На Крымском мосту пресекли незаконную перевозку 19 тысяч литров алкоголя

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Алкоголь изъят и помещен на хранение в АО "Росспиртпром".

На Крымском мосту пресекли поставку 19 тысяч литров пива и сидра.

Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка сообщает, что  на ДПС ГИБДД "Тамань" был досмотрен грузовой автомобиль. В грузовике находилось 19 тысяч литров пива и сидра, которые не были зафиксированы в ЕГАИС. Алкоголь был изъят и помещен на хранение в АО "Росспиртпром".

Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Южному федеральному округу проводится административное расследование.

Фото: Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка

Теги: крымские новости, нелегальный алкоголь, новости крыма, новости россии
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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