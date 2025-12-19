  1. Главная
Кроссовки Nike и Adidas в российских ТЦ оказались подделкой
Сегодня, 9:58
Всего эксперты проверили 1 300 пар кроссовок.

Кроссовки брендов Nike и Adidas в российских торговых центрах оказались подделкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на эксперт.

Оригинальность продукции проверили в ТЦ Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда, Севастополя и Челябинска. Всего эксперты проверили 1 300 пар кроссовок. Среди них не нашлось ни одной оригинальной модели.

Сообщается, что с сентября по декабрь 2025 года независимые оценщики из "Бюро судебной экспертизы и оценки" обошли магазины, которые заявляют, что торгуют оригинальной продукцией. При этом в кроссовках чаще всего обнаруживали плохие швы, отсутствие маркировки, химический запах и кривую колодку.

Фото: pxhere.com

