В России запретили продажу товаров Adidas

В России запретили продажу товаров немецкого бренда спортивной обуви и одежды Adidas. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Росаккредитация аннулировала как минимум 10 сертификатов соответствия на оригинальную обувь и одежду от Adidas. Теперь их запрещено продавать в российских мультибрендовых магазинах. На фоне запрета на этот бренд под угрозой также оказались Nike, Reebok и Puma.

По данным источника, после 2022 года Adidas неофициально поставлял товары в Россию через Казахстан, где делались сертификаты соответствия, которые потом прикладывались на таможне. Правила были ужесточены из-за наплыва поддельных документов.

Фото: pxhere.com