На шахте в Кузбассе из-за землетрясения пострадали два горняка

В Кузбассе пострадали два шахтера во время землетрясения.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района Кузбасса сообщает, что на шахте Шерегешского рудника на юге Кузбасса из-за подземных толчков пострадали два горняка. Шахтеры были в срочном порядке подняты на поверхность, у двоих диагностированы переломы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.
Землетрясение зафиксировано было в районе Бийской гривы на Алтае магнитудой 4,2 балла.
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Фото:pixabay
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