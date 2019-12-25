На шахте в Кузбассе из-за землетрясения пострадали два горняка

Землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали ночью в районе горного хребта Бийская грива в северо-восточной части Алтая.

В Кузбассе пострадали два шахтера во время землетрясения.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Таштагольского района Кузбасса сообщает, что на шахте Шерегешского рудника на юге Кузбасса из-за подземных толчков пострадали два горняка. Шахтеры были в срочном порядке подняты на поверхность, у двоих диагностированы переломы. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.

Землетрясение зафиксировано было в районе Бийской гривы на Алтае магнитудой 4,2 балла.

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