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В Кемерове выжила 2-летняя девочка, упав с балкона 5 этажа
Сегодня, 8:38
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MShaffter

В Кемерове выжила 2-летняя девочка, упав с балкона 5 этажа

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Мама ребенка задремала после суточного дежурства.

В Кемерово 2-летний ребенок упал с 5 этажа и выжил.

Региональные следственные органы СКР по Кемеровской области проводят проверку по факту травмирования ребенка после падения с балкона. Как стало известно, мама малышки задремала после суточного дежурства, и ребенок остался без присмотра. Девочка вышла на открытый настежь балкон, залезла на пуфик и упала.

Женщину разбудил плач ребенка, который доносился с улицы. Соседи уже вызвали "скорую". Характер травм не уточняется. В ходе проверки будет выясняться условия проживания ребенка в данной семье. Уточняется, что семья считается благополучной.

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Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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