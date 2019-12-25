В Кемерове выжила 2-летняя девочка, упав с балкона 5 этажа

Мама ребенка задремала после суточного дежурства.

В Кемерово 2-летний ребенок упал с 5 этажа и выжил.

Региональные следственные органы СКР по Кемеровской области проводят проверку по факту травмирования ребенка после падения с балкона. Как стало известно, мама малышки задремала после суточного дежурства, и ребенок остался без присмотра. Девочка вышла на открытый настежь балкон, залезла на пуфик и упала.

Женщину разбудил плач ребенка, который доносился с улицы. Соседи уже вызвали "скорую". Характер травм не уточняется. В ходе проверки будет выясняться условия проживания ребенка в данной семье. Уточняется, что семья считается благополучной.

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