На Алтае 3-летний ребенок выпал из окна детсада

Ребенок в тяжелом состоянии в больнице.

В Горно-Алтайске трехлетний ребенок получил тяжелые травмы головы, выпав из окна второго этажа в детском саду.

Следственные органы СКР по Республике Алтай сообщают, что ими инициирована процессуальная проверка по факту травмирования ребенка в детском дошкольном учреждении. Как стало известно, что 19 мая около 10 утра 3-летний малыш остался без присмотра взрослых в спальной комнате на 2ом этаже. Малыш забрался на окно и облокотился на москитную сетку. Сетка не выдержала весе ребенка, и малыш упал на землю.

В результате ЧП малыш получил закрытую черепно-мозговую травму, переломы лобной кости и костей носа. Он был доставлен в детскую республиканскую больницу, где ему оказывается квалифицированная медпомощь. На настоящий момент жизни ребенка ничего не угрожает, но его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

В настоящий момент выясняются все обстоятельства происшествия, направленные на установление всех причин, которые повлекли за собой столь серьезные последствия. Прокуратура Республики Алтай сочла обстоятельства ЧП правомерными для возбуждения уголовного дела по статье "причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности".

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Фото: СУ СК РФ по Республике Алтай