В Приамурье семья приютила лисенка и заразилась бешенством

Глава семьи подобрал малыша лисы и привез домой, думая, что лисенку нужна помощь.

В Приамурье семья, включая ребенка, заразились бешенством от лисенка.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления ветеринарии Амурской области сообщает, что в регионе семья из 3х человек заразились бешенством. Как стало известно, глава семьи подобрал 2-месячного лисенка за пределами населенными пункта и привез домой, думая, что малышу нужна помощь. Детеныш дикого лиса был очень контактен, играл с домашними животными и подходил к людям. Затем лисенок стал агрессивным и начал кусаться. Тогда люди заподозрили бешенство, к сожалению, их опасения подтвердились.

Сейчас родители и ребенок проходят длительное лечение, антирабическую вакцинацию. Под наблюдением находятся и домашние животные, с которыми контактировал лисенок. В ветслужбе уточняют, что тот факт, что дикое животное охотно шло на контакт с людьми и давалось в руки, уже повод насторожиться и заподозрить у него бешенство.

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