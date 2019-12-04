В Ярославле медведь напал на человека

У пострадавшего прокушено бедро и многочисленные царапины. Очевидцы в соцсетях опубликовали видео с бегущим по Ярославлю медведем.

В Ярославле медведь пришел в город и напал на прохожего.

Телеграм-канал BAZA сообщает, что минувшим вечером на пешехода в Ярослвле напал медведь. По всей видимости, медведь пришел в город в поисках пищи. Городской шум, автомобили напугали дикое животное, и оно мчалось по улицам, гонимое страхом. На пути возник молодой мужчина, и медведь напал на него.

К счастью, водитель такси, который стал очевидцем нападения, сигналами и светом отогнал животное и отвез пострадавшего в больницу. У пострадавшего укушено бедро и царапины. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Медведь изображен на гербе Ярославля.

Этот геральдический символ связан с легендой об основании города, которая нашла свое отражение в литературном памятнике "Сказание о построении града Ярославля" (если кратко Ярослав секирой убил медведя , которому поклонялись язычники, и основал город)

Видео: BAZA