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В Ярославле медведь напал на человека

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У пострадавшего прокушено бедро и многочисленные царапины. Очевидцы в соцсетях опубликовали видео с бегущим по Ярославлю медведем.

В Ярославле медведь пришел в город и напал на прохожего.

Телеграм-канал BAZA сообщает, что минувшим вечером на пешехода в Ярослвле напал медведь. По всей видимости, медведь пришел в город в поисках пищи. Городской шум, автомобили напугали дикое животное, и оно мчалось по улицам, гонимое страхом. На пути возник молодой мужчина, и медведь напал на него. 

К счастью, водитель такси, который стал очевидцем нападения, сигналами и светом отогнал животное и отвез пострадавшего в больницу. У пострадавшего укушено бедро и царапины. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.

Медведь изображен на гербе Ярославля.

 Этот геральдический символ связан с легендой об основании города, которая нашла свое отражение в литературном памятнике "Сказание о построении града Ярославля" (если кратко Ярослав секирой убил медведя , которому поклонялись язычники, и основал город)

Видео: BAZA

Теги: в ярославле медведь, медведь напал, новости ярославль
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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