В Ярославле медведь напал на человека

В Ярославле медведь пришел в город и напал на прохожего.
Телеграм-канал BAZA сообщает, что минувшим вечером на пешехода в Ярослвле напал медведь. По всей видимости, медведь пришел в город в поисках пищи. Городской шум, автомобили напугали дикое животное, и оно мчалось по улицам, гонимое страхом. На пути возник молодой мужчина, и медведь напал на него.
К счастью, водитель такси, который стал очевидцем нападения, сигналами и светом отогнал животное и отвез пострадавшего в больницу. У пострадавшего укушено бедро и царапины. Нападавший скрылся в неизвестном направлении.
Медведь изображен на гербе Ярославля.
Этот геральдический символ связан с легендой об основании города, которая нашла свое отражение в литературном памятнике "Сказание о построении града Ярославля" (если кратко Ярослав секирой убил медведя , которому поклонялись язычники, и основал город)
Видео: BAZA
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