С 15 декабря возобновят перелеты из Ярославля в Петербург

Губернатор Александр Беглов поддержал инициативу и отметил, что маршрут востребован среди жителей Северной столицы.

С 15 декабря авиакомпания RusLine возобновляет регулярные рейсы из Ярославля в Петербург. Об этом заявил 22 ноября губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.

Губернатор Александр Беглов поддержал инициативу и отметил, что маршрут востребован среди жителей Северной столицы.

Нас связывают прочные деловые, экономические и общественные связи, поэтому удобное и быстрое прямое авиасообщение будет лишь способствовать их развитию и укреплению. Михаил Евраев, губернатор Ярославской области

Самолеты из Туношны в Пулково будут летать пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Время в пути составит 1 час 15 минут.

Ранее мы рассказывали о том, что "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Калининград на новогодних праздниках.

Фото: Piter.TV