С 15 декабря возобновят перелеты из Ярославля в Петербург

С 15 декабря авиакомпания RusLine возобновляет регулярные рейсы из Ярославля в Петербург. Об этом заявил 22 ноября губернатор Ярославской области Михаил Евраев в своем телеграм-канале.
Губернатор Александр Беглов поддержал инициативу и отметил, что маршрут востребован среди жителей Северной столицы.
Нас связывают прочные деловые, экономические и общественные связи, поэтому удобное и быстрое прямое авиасообщение будет лишь способствовать их развитию и укреплению.
Михаил Евраев, губернатор Ярославской области
Самолеты из Туношны в Пулково будут летать пять раз в неделю, кроме вторника и субботы. Время в пути составит 1 час 15 минут.
Ранее мы рассказывали о том, что "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Калининград на новогодних праздниках.
Фото: Piter.TV
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