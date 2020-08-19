Речь идет о периоде с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024-го.

Авиакомпания "Аэрофлот" увеличит количество рейсов из Петербурга в Калининград на новогодних праздниках. Об этом рассказали в пресс-службе перевозчика 21 ноября.

Речь идет о периоде с 25 декабря 2023 года по 8 января 2024-го. Так, из Северной столицы добавлено 23 новых рейса, и максимальная частота полетов в Калининград за неделю достигнет 39.

Калининград традиционно входит в топ самых популярных внутрироссийских направлений Группы "Аэрофлот". Увеличение частоты полетов на время высокого спроса позволит удовлетворить возросший интерес к новогодним путешествиям в самую западную точку России. Пресс-служба "Аэрофлота"

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Фото: Piter.TV