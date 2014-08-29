Из Пулково с 24 ноября начнут летать самолёты в Ханты-Мансийск

Рейсы будут выполняться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям.

Из аэропорта Пулково "РусЛайн" возобновляет рейсы в Ханты-Мансийск. Об этом сообщила пресс-служба ООО "Воздушные ворота Северной Столицы".

Первый полёт запланирован на 24 ноября. Рейсы из Петербурга в Ханты-Мансийск будут выполняться дважды в неделю: по пятницам и воскресеньям. Вылет из Северной столицы запланирован в 17:10, прилёт – в 22:10.

С 1 декабря время отправлений будет изменено. По пятницам из аэропорта Пулково улететь в Ханты-Мансийск можно будет в 09:10, по воскресеньям – в 19:00.

Ранее стало известно, что по итогам 10 месяцев Пулково стал вторым аэропортом в стране по пассажиропотоку. Петербургская авиагавань опередила по объему перевозок Домодедово и Внуково. Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань.

Фото: Пулково