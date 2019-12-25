Петербургская авиагавань опередила по объему перевозок Домодедово и Внуково.

По итогам 10 месяцев Пулково стал вторым аэропортом в стране по пассажиропотоку. С января по октябрь 2023 года аэропорт обслужил 17,5 миллионов пассажиров: 14,6 млн на внутренних и 2,9 млн на международных рейсах, сообщили в Смольном.

Петербургская авиагавань опередила по объему перевозок Домодедово и Внуково. Самыми популярными российскими направлениями стали Москва, Сочи, Калининград, Екатеринбург и Казань. Наиболее востребованными зарубежными направлениями – Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Ереван.

Пулково первым из крупнейших аэропортов России перешел на российский софт при обслуживании пассажиров. В аэропорту запущены мобильные посадочные талоны и мобильные кассы на стойках регистрации. Стартовал проект "Поток", который позволит на 25% сократить время на предполетные процедуры. Путь пассажира от въезда на территорию аэропорта до входа в зону вылета занимает 39 минут для внутренних и 41 минуту для международных рейсов. Пройти к выходу на посадку можно будет за 30 минут.

Ранее в "Пулково" установили новый киоск по продаже проездных билетов на общественный транспорт. Он находится непосредственно у выхода из терминала, рядом с автобусной остановкой, откуда отправляются автобусы до станции метро "Московская".

Фото: Piter.tv