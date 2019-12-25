Он находится непосредственно у выхода из терминала, рядом с автобусной остановкой, откуда отправляются автобусы до станции метро "Московская".

В "Пулково" установили новый киоск по продаже проездных билетов на общественный транспорт. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по транспорту.

Расположение (непосредственно у выхода из терминала, рядом с автобусной остановкой, откуда отправляются автобусы до станции метро "Московская") и рабочий режим киоска (ежедневно, с 8:00 до 20:00, обеденный перерыв – с 13:00 до 14:00) остаются прежними.

С момента начала работы нового киоска в аэропорту, с 28 июня 2023 года, было продано более 30 тысяч проездных билетов и электронных карт.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Комитет по транспорту