Киоск по продаже проездных на петербургский общественный транспорт заработал в Пулково

Также в торговой точке можно пополнить проездной, подать заявление на восстановление единого электронного билета, получить детализацию по поездкам и оформить льготный проездной учащегося.

В аэропорту Пулково открыли киоск по продаже проездных билетов, действующих на общественном транспорте Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.

Киоск находится по пути из терминала прилёта к автобусной остановке. Там можно не только приобрести проездной, но и пополнить его, подать заявление на восстановление единого электронного билета, узнать детализированную информацию по поездкам и оформить льготный проездной учащегося.

Работа торговой точки ведётся от 8:00 до 20:00. С 13:00 до 14:00 у сотрудников обеденный перерыв.

Ранее мы сообщили о том, что Пулково полностью перейдёт на российский софт для обслуживания пассажиров.

Фото: Piter.TV