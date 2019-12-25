Киоск по продаже проездных на петербургский общественный транспорт заработал в Пулково

В аэропорту Пулково открыли киоск по продаже проездных билетов, действующих на общественном транспорте Северной столицы. Об этом сообщила пресс-служба городского комтранса.
Киоск находится по пути из терминала прилёта к автобусной остановке. Там можно не только приобрести проездной, но и пополнить его, подать заявление на восстановление единого электронного билета, узнать детализированную информацию по поездкам и оформить льготный проездной учащегося.
Работа торговой точки ведётся от 8:00 до 20:00. С 13:00 до 14:00 у сотрудников обеденный перерыв.
Ранее мы сообщили о том, что Пулково полностью перейдёт на российский софт для обслуживания пассажиров.
Фото: Piter.TV
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