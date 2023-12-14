На борту рейса из Петербурга в Калининград прошел "дождь"

Бортпроводники не смогли объяснить причины случившегося.

В самолете рейса №DP-535 из Петербурга в Калининград 18 октября с потолка полилась вода. Об этом пишет издание "Клопс" со ссылкой на очевидца.

"Дождь" пошел сразу после того, как борт набрал высоту. Пассажиров пересадить не получилось, поскольку все места были заняты.

Затыкали салфетками, чтоб не капала вода. Но это особо не помогло, капало сильно, пришлось еще просить пачку салфеток. Одежда все равно намокала. Очевидец

Бортпроводники не смогли объяснить причины случившегося.

Ранее мы рассказывали о том, что рейс Калининград — Пермь сел в Петербурге из-за приступа у пассажира.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)