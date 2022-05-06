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Рейс Калининград - Пермь сел в Петербурге из-за приступа у пассажира
Сегодня, 12:58
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Рейс Калининград - Пермь сел в Петербурге из-за приступа у пассажира

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В Пулково пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь, после чего его доставили в одну из городских больниц для дальнейшего лечения.

Самолет, следовавший по маршруту Калининград - Пермь, совершил незапланированную посадку в аэропорту Пулково в Петербурге, сообщает ТАСС со ссылкой на управляющую компанию воздушной гавани.

Причиной посадки стало ухудшение состояния здоровья одного из пассажиров во время полета. Командир экипажа принял решение посадить самолет на запасном аэродроме.

В Пулково пассажиру была оказана неотложная медицинская помощь, после чего его доставили в одну из городских больниц для дальнейшего лечения. Представители аэропорта подчеркнули, что сотрудники действовали строго в соответствии с установленными процедурами.

Фото:  Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: авиарейсы, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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