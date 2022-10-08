Власти Канады ужесточили санкции в отношении Ирана

Джастин Трюдо рассказал о влиянии Канады на КСИР.

Власти Канады ужесточили санкционные меры в отношении Ирана. Об этом в ходе пресс-конференции в Оттаве рассказал журналистам местный премьер-министр Джастин Трюдо. Чиновник отметил, что эти ограничения позволяют навсегда запретить доступ к территории страны, на въезд свыше десяти тысяч членов

Корпуса стражей исламской революции (КСИР - элитных частей Вооруженных сил Ирана), а также запретят проводить все банковские транзакции, связанные с этой структурой.

Это лишит навсегда доступа на территорию Канады 50% высшего руководства КСИР, более 10 тыс. офицеров и высокопоставленных членов, наиболее ответственных за это гнусное поведение государства. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Глава канадского правительства добавил, что подобные меры используются исключительно в таких обстоятельствах, при которых правящие мировые режимы совершают геноцид или крайне опасные преступления. В Оттаве планируют лишить Иран возможности отмывания денег и ведения нелегальной финансовой деятельности. Властями страны предпринимаются меры защиты канадцев иранского происхождения "от иностранного вмешательства". На данные нужды из бюджета чиновники выделят 76 млн канадских долларов (примерно 55,4 млн долларов США).

Трюдо: Канада видит возможности для сотрудничества с КНР, но есть и противоречия.

Фото и видео: YouTube / Global News