Трюдо: Канада видит возможности для сотрудничества с КНР, но есть и противоречия

Премьер назвал расхождения в позициях с КНР.

Премьер-министр Джастин Трюдо заявил о том, что Оттава видит возможности для сотрудничества с Китаем, но при этом между странами есть и противоречия. Об этом чиновник упомянул в ходе своей совместной пресс-конференции с президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем. Эксперт пояснил, что между Оттавой и Пекином остаются нерешенные вопросы, которые касаются соблюдению требований и норм по мировому порядку, защите прав человека.

Есть области, в которых нам предстоит понять, как работать вместе. Например, в сфере изменения климата. Есть области в экономике и торговле, где мы будем напрямую конкурировать. Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

По словам Трюдо, канадские власти продолжат бросать вызов китайским коллегам. Днем ранее правительство Оттавы назначило дипломата Дженнифер Мэй послом Канады в КНР. Она станет первой женщиной на данной должности.

Трюдо назвал Суперсерию-72 поворотным моментом в истории Канады.

Фото и видео: YouTube / Global News