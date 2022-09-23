Трюдо назвал Суперсерию-72 поворотным моментом в истории Канады

Премьер Канады вспомнил о "холодной войне" между Западом и СССР.

Канадский премьер-министр Джастин Трюдо назвал Суперсерию-72 поворотным моментом в истории страны. Речь идет о ледовом противостоянии сборных Канады и России. Об этом чиновник вспомнил в ходе своего выступления в национальном парламенте, посвященного 50-летию этого события. Он пояснил, что в 1972 году действующему государственному флагу с красным кленовым листом было только семь лет с того момента, как символ утвердили. При этом некоторые жители страны были не согласны с таким выбором.

Но после того, как наши игроки надели свитера с кленовым листом, канадцы стали гордиться этим символом, который до сих пор представляет их. Это символ мира, демократии и свободы Джастин Трюдо, премьер-министр Канады

Трюдо подчеркнул, что хоккейная Суперсерия-72 проходила в условиях холодной войны между Западом и Советским Союзом. Она проводилась со 2 по 28 сентября 1972 года. Четыре игры состоялись в канадских городах, четыре - в московском спортивном дворце "Лужники". По результатам всех семи поединков общая победа была отдана Канаде, хотя каждая из команд выиграла только по три матча, а еще один был сыгран вничью.

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Фото и видео: YouTube / Global News