Власти Калифорнии не запрашивали у Пентагона военных на борьбу с пожарами

Патрик Райдер оценил готовность военных помочь в ликвидации последствий пожаров.

Власти американского штата Калифорния не запрашивали у министерства по обороне военнослужащих для борьбы с ликвидацией природных возгораний. Однако профильное ведомство привело в состояние готовности 2,3 тысяч бойцов, которые могли быть отправлены на противостоянии стихии. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер. Иностранный чиновник добавил, что в состояние готовности приведены 500 военнослужащих Корпуса морской пехоты США, 8 военно-транспортных самолетов C-130 Hercules, 10 вертолетов Военно-морских сил США и прочая техника, необходимая для тушения лесных пожаров.

В рамках оказания постоянной поддержки Калифорнии более 1,8 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Калифорнии были приведены в состояние готовности для оказания помощи в тушении пожаров. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Дополнительно СМИ задали вопрос Патрику Райдеру о том, обращались ли власти Калифорнии за помощью к Пентагону, чтобы эти военнослужащие смогли приступить к ликвидации последствий ЧП. В Пентагоне пояснили, что у страны есть возможности, которые Калифорния и Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям уже задействовали. на текущий момент ресурсы Пентагона не требуются к использованию.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now