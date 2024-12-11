Патрик Райдер указал на то, что Москва не реализовала для себя поставленные стратегические задачи.

В американском министерстве по обороне указали, что Москва достигла "некоторых дополнительных успехов" на поле боя в рамках регионального конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделал во время регулярного брифинга с журналистами в Вашингтоне бригадный генерал ВВС США, официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Что ж, как вам известно, что мы видим на поле боя, так это то, что Россия, как вы знаете, добилась некоторых дополнительных успехов, особенно на востоке. Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Напомним, что российское министерство по обороне от шестого января рассказало о взятии под свой контроль города Курахово, расположенного на территории Донецкой народной республики. В прошлом году российские войска освободили, в частности, Авдеевку и Угледар. А 16 декабря 2024 года глава профильного ведомства Андрей Белоусов отмечал, что за все время проведения СВО потери ВСУ составили почти 1 миллион человек.

Пентагон заявил, что объявлений о новых поставках оружия из США Украине нет.

Фото и видео: YouTube / Defense Now