Педро Санчес сообщил о регуляторном решении правительства.

Власти Испании ограничат цену на газ для электростанций. Глава местного правительства уточнил, что в пятницу 13 мая чиновники примут указ о том, что стоимость голубого топлива для данных объектов инфраструктуры не может стоить более 40 евро за каждый мегаватт-час. Такие сведения премьер европейской страны огласил на конференции, проводимой порталом Diario.es. Мероприятие посвящено фондам по восстановлению национальной экономической системы.

Предельная цена на газ, используемый для производства электричества, снизит размер платежей для семей, компаний и промышленных предприятий. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Премьер подчеркнул, что предлагаемый механизм кабинет министров введет на 12 месяцев. За счет этого регулятора, среднегодовая цена на газ в Испании составит 48,8 евро за мегаватт. Подобный указ также примет Португалия.

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