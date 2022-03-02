Педро Санчес рассказал, что санкции затронут и экономику стран ЕС.

Власти Испании начали искать способ компенсировать отсутствие российских туристов. Об этом на заседании Конгресса депутатов (местная нижняя палата парламента) законодателям рассказал глава правительства Педро Санчес. Чиновники анализируют источники, которые помогут стабилизировать ситуацию в отрасли.

Вероятнее всего, санкции…повлияют на испанский экспорт в Россию, на инвестиции… на потоки российских туристов. Правительство работает над поиском альтернатив, которые могут компенсировать возможное отсутствие российских туристов.

Педро Санчес, премьер-министр Испании

Санчес подчеркнул, что в случае затягивании конфликта на Украине, и растягивании военной операции на период отпусков, власти страны смогут усилить продвижение испанских туристических услуг на общеевропейском рынке. Санчес напомнил коллегам о том, что предпринимаемые санкции будут иметь последствия и цену для самого ЕС, а также "потребуют жертв" в экономическом плане, для государственных бюджетов и компаний.

Шольц: НАТО не планирует военного вмешательства в события на Украине.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias