Власти Греции выделят €1,9 млрд на субсидии на оплату электроэнергии в сентябре

Костас Скрекас рассказал о выделяемых средствах греческим семьям на оплату счетов по электроэнергии.

Власти Греции выделят €1,9 млрд на субсидии бизнес-индустрии и населению страны на оплату электроэнергии в сентябре. Соответствующее заявление в рамках видеообращения сделал местный министр по окружающей среде и энергетике Костас Скрекас. Чиновник пояснил, что средства уйдут на оплату счетов, которые выросли за последнее время на 60-65% из-за роста цен на энергоносители.

Мы переживаем период международного кризиса, из-за которого выросли цены на энергоносители по всей Европе до беспрецедентного уровня, в результате чего находится под угрозой социальная сплоченность в европейских государствах, а значит, и в нашей стране. Костас Скрекас, глава Минэнерго Греции

Чиновник отметил приверженность греческого правительства и лично премьер-министра Кириакоса Мицотакиса создать такую систему безопасности,, которая поможет потребителям страны справиться с "исключительной ситуацией".Государственные субсидии будут предоставляться семьям без учета критерия дохода, а также вне зависимости от поставщика энергоресурсов. Средства должны дойти до 6 млн семей. За сентябрь власти страны компенсируют 94% роста счетов на электроэнергию домохозяйствам с субсидией, достигающей €639 за мегаватт-час. Общая сумма субсидии для домохозяйств за первый осенний месяц составляет 748 млн евро.

Министр Греции заявил, что Европу ждет полная вызовов и трудностей зима.

Фото и видео: YouTube / OPEN