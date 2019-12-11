Министр Греции заявил, что Европу ждет полная вызовов и трудностей зима

В Минэнерго назвали меры поддержки компаний и граждан в условиях энергетического кризиса и роста цен.

Европу ждет зима, полная вызовов и трудностей из-за энергетического кризиса на фоне украинского кризиса. Соответствующее заявление в эфире местных телеканалов сделал министр по охране окружающей среды и энергетике Костас Скрекас.Эксперт пояснил, что говорит о геополитической и экономической обстановке, которая помешает слаженности поставок энергоносителей. Ситуация также скажется на росте стоимости товаров. Ответственность за проблемы власти страны возложили на Москву.

Очередные заявления европейских лидеров и меры, принимаемые по всей Европе, примеры того, что происходит в Германии и Франции, не оставляют места для иллюзий. Костас Скрекас, глава Минэнерго Греции

Костас Скрекас добавил, что события на Украине "резко усугубляют энергетический кризис", а заявления российской компании "Газпром" о полной остановке поставок природного газа на три дня из-за технического обслуживания трубопровода, еще больше усугубит проблему. За вчерашний день стоимость энергоресурсов подскочила до 270 евро/МВтч. Власти Греции планируют оказать поддержку местным домохозяйствам и бизнесу с помощью компенсации средств на электроэнергию и газ. Также вводится механизм взыскания сверхдоходов от электрических компаний с производства электроэнергии. Потребителям обеспечат возможность безвозмездной смены поставщика энергоресурсов. Афины разрабатывают программу нового плавучего резервуара для хранения сжиженного природного газа в локации Ревитуса, а также проект плавучего терминала регазификации сжиженного природного газа в морском городе Александруполисе.

Греция официально вышла из режима усиленного европейского надзора над экономикой.

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