Кириакос Мицотакис рассказал о конце "меморандумов кредиторов".

Греция официально вышла из режима усиленного европейского надзора над экономикой. Соответствующей информацией с жителями страны в рамках официального видеообращения к нации поделился премьер-министр Кириакос Мицотакис. Выступление чиновника транслировалось местным телеканалом ERT 1. По мнению эксперта, теперь следует говорить о конце меморандумов о реформировании экономической системы в обмен на кредиты. Чиновник заметил, что Афины оставляют в прошлом навязанные международными кредиторами непосильные налоги бизнесу и гражданам, а также резкие сокращения оплаты труда и пенсионных начислений, банковские проверки и залоги под государственное имущество, деградацию национальной обороны, образования и здравоохранения.

… А также маргинализации положения Греции в Европе и в мире… Все это, к счастью, в прошлом. Кириакос Мицотакис

Напомним, что в августе 2018 года Греция успешно завершила третью программу внешней макрофинансовой помощи. Страна вышла из механизма жесткого внешнего управления со стороны иностранных кредиторов, под которым Афины находились с 2010 года.

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Фото и видео: YouTube / Ο Πρωθυπουργός