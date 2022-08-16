Истребитель ВВС Греции перехватил ливанский пассажирский авиалайнер

Пилот перестал отвечать на запросы, после чего боевая авиация Греции поднялась в воздух.

Истребитель Военно-воздушных сил Греции перехватил ливанский пассажирский авиалайнер. Об этом стало известно за счет информации, которую предоставила служба отслеживания самолетов IntelSky. Уточняется, что борт F-16 перехватил Airbus A321neo, в котором находились 145 пассажиров. Власти Греции заподозрили, что воздушное судно захватили пираты. Инцидент был зафиксирован 10 августа, но известно о нем стало только сейчас. Самолет от компании Middle East Airlines направлялся из Мадрида в Бейрут.

Ливанский пилот, сын главы компании Middle East Airlines, возможно, не использовал правильную частоту для поддержания связи с районом полетной информации Афин. После того как он не ответил, был подан сигнал "Ренегат" (Code Renegade). пост издания IntelSky

Напомним, что код Renegade обычно используется в странах НАТО для обозначения того, что самолет был угнан или на борту находится бомба.Власти Греции предприняли несколько попыток связаться с экипажем, но не получили ответа по радио. В результате в небо были подняты истребители F-16 на базе Суда. Они подошли к самолету над Арголидой, расположенной на северо-востоке Пелопоннеса. Позже пилотам удалось восстановить связь с летчиком. Тот им объяснил, что проблем нет.

С 17 августа возобновляются рейсы между Петербургом и Тунисом.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости