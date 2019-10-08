С 17 августа возобновляются рейсы между Петербургом и Тунисом

До конца августа состоится два рейса, с сентября запланировано по два рейса в неделю.

Авиакомпания Nouvelair 17 августа отправит первый самолет из курортного города Монастир в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

До конца августа состоится два рейса, с сентября запланировано по два рейса в неделю. Перелеты будут осуществляться до конца сентября. Из Москвы вылеты начнутся с 19 августа. Рейсы будут чартерными, поэтому в прямой продаже билетов нет.

Время перелёта составит четыре часа. В стоимость авиабилета входят багаж до 20 кг, ручная кладь до 8 кг, а также горячее питание и напитки.

В Пулково 9 августа встретили первый рейс из Хургады водной аркой.

Фото: Piter.tv