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С 17 августа возобновляются рейсы между Петербургом и Тунисом
Сегодня, 13:48
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С 17 августа возобновляются рейсы между Петербургом и Тунисом

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До конца августа состоится два рейса, с сентября запланировано по два рейса в неделю.

Авиакомпания Nouvelair 17 августа отправит первый самолет из курортного города Монастир в Санкт-Петербург. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров.

До конца августа состоится два рейса, с сентября запланировано по два рейса в неделю. Перелеты будут осуществляться до конца сентября. Из Москвы вылеты начнутся с 19 августа. Рейсы будут чартерными, поэтому в прямой продаже билетов нет.

Время перелёта составит четыре часа. В стоимость авиабилета входят багаж до 20 кг, ручная кладь до 8 кг, а также горячее питание и напитки.

В Пулково 9 августа встретили первый рейс из Хургады водной аркой.

Фото: Piter.tv

Теги: тунис, туры
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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