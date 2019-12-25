Шольц объявил о снижении НДС на использование газа в Германии

В Германии объяснили постановление необходимостью поддержки экономики в сложной энергетической ситуации.

Власти Германии снизили НДС на газ с текущих 19% до 7% до 31 марта 2024 года. Соответствующее заявление в рамках пресс-конференции с местными журналистами сделал глава немецкого правительства Олаф Шольц. Чиновник отметил, что решение Берлин принял в связи с непростой ситуации с энергетическим снабжением ФРГ.

Правительство решило временно снизить НДС на газ до 7%. Пониженная ставка НДС будет действовать до тех пор, пока будет взиматься сбор за закупку газа, то есть до 31 марта 2024 года. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Канцлер Германии Шольц назвал санкции против России очень эффективными.

Фото: ZDF