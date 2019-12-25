Канцлер Германии Шольц назвал санкции против России очень эффективными

В ФРГ подтвердили готовность дальнейшего санкционного давления на Москву.

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал западные санкции против России очень эффективными. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления в Осло на совместной пресс-конференции лидеров стран-членов Северного совета. Европеец напомнил СМИ о стремлении работать в направлении введения дальнейших ограничений против Москвы из-за украинского кризиса.

Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Руководитель кабинета министров Германии уточнил, что в разных странах существует "место для маневра".При этом Берлин готов оказывать киевскому режиму

долгосрочную и всестороннюю помощь с политической, гуманитарной, военной и экономической точек зрения.

Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян.

Фото и видео: YouTube / phoenix