Канцлер Германии Шольц назвал санкции против России очень эффективными

Немецкий канцлер Олаф Шольц назвал западные санкции против России очень эффективными. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках выступления в Осло на совместной пресс-конференции лидеров стран-членов Северного совета. Европеец напомнил СМИ о стремлении работать в направлении введения дальнейших ограничений против Москвы из-за украинского кризиса.
Санкции, которые мы уже ввели не только в отношении олигархов и лиц, виновных в войне, но и в отношении российской экономики, очень эффективны. И мы будем продолжать.
Олаф Шольц, канцлер ФРГ
Руководитель кабинета министров Германии уточнил, что в разных странах существует "место для маневра".При этом Берлин готов оказывать киевскому режиму
долгосрочную и всестороннюю помощь с политической, гуманитарной, военной и экономической точек зрения.
Шольц повторил тезис Зеленского о визах для россиян.
Фото и видео: YouTube / phoenix
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